Julian Hörl steht im Halbfinale der Staatsmeisterschaften

Der Saalfeldner setzte sich mit Partner Alexander Horst im Viertelfinal-Duell gegen die Salzburger Leitner/Pascariuc durch. Schnetzer scheiterte in der Zwischenrunde.

Julian Hörl mischt bei den Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften in Baden weiterhin im Kampf um die Medaillen mit. Der Saalfeldner zog am Samstag mit seinem neuen Partner Alexander Horst ins Halbfinale ein, wo er am Sonntag auf Felix Friedl und Philipp Waller trifft.

Durch den Gruppensieg am Freitag ersparte sich Hörl den Gang durch die Zwischenrunde der besten zwölf, in der für den Unteracher Julian Schnetzer mit Partner Lorenz Petutschnig Endstation war. Paul Pascariuc und Laurenz Leitner schafften hingegen durch einen 2:0-Sieg über Fabian Kandolf und Jakob Grasserbauer den Aufstieg ins Viertelfinale.

Dort trafen die Salzburger auf Hörl und Horst, die ihnen im ersten Satz mit 21:12 keine Chance ließen. Im zweiten Durchgang hielten Leitner/Pascariuc besser mit, am Ende setzten sich die Favoriten aber mit 21:19 durch.