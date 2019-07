Bei der U22-EM der Beachvolleyballer ist der Salzburger Laurenz Leitner mit Partner Moritz Kindl auf Erfolgskurs.

Der 19-jährige SSM-Maturant Laurenz Leitner hat mit dem Wiener Moritz Kindl das Achtelfinale der U22-Europameisterschaft der Beachvolleyballer in Antalya (TRK) erreicht. Die beiden gewannen ihren Pool ohne Satzverlust. Das ÖVV-Duo ließ nach seinem Auftakterfolg am Donnerstag zunächst Art Terstena/Arlind Basha aus Kosovo keine Chance, siegte souverän 21:10, 21:13. Am Nachmittag behielten Leitner/Kindl über die Deutschen Lukas Pfretzschner/Robin Sowa 21:13, 21:19 die Oberhand. Der Gegner der beiden Österreicher wird im Match zwischen der Schweiz und Ungarn in der Zwischenrunde ermittelt.



Quelle: SN