Der Erfolgslauf des Salzburgers Laurenz Leitner bei der U22-EM im Beachvolleyball ist kurz vor der Medaillenentscheidung zu Ende gegangen

Am Finaltag der U22-Europameisterschaft der Beachvolleyballer in Antalya (Türkei) sind Laurenz Leitner und sein Wiener Partner Moritz Kindl leider nur mehr Zuschauer. Die beiden mussten sich wie ihre österreichischen Kolleginnen Ronja Klinger und Katharina Holzer im Viertelfinale geschlagen geben und landeten damit auf dem 5. Rang.

Dabei hatte der Samstag für beide ÖVV-Duos noch ganz nach Plan begonnen: Ohne Satzverlust buchten beide Teams ihre Viertelfinaltickets. Leitner/Kindl behielten im Duell mit Nathan Broch/Jonathan Jordan aus der Schweiz mit 21:18, 21:18 die Oberhand. Klinger/Holzer setzten sich ebenfalls glatt in zwei Sätzen durch.

Damit trafen Leitner und Kindl in der Runde der letzten acht auf Lukas Pfretzschner/Robin Sowa. In der Gruppenphase hatte sich das ÖVV-Duo noch in zwei Sätzen durchsetzen können, diesmal erwischten aber die Deutschen den deutlich besseren Start und entschieden Durchgang eins klar mit 21:12 für sich. Die Österreicher zeigten sich davon unbeeindruckt, fanden zurück ins Match und schafften in überzeugender Manier mit 21:11 den Satzausgleich. Im Tie-Break um den Halbfinaleinzug lieferten sich die Teams dann einen offenen Schlagabtausch. Die Vorentscheidung fiel schließlich, als sich Pfretzschner/Sowa von 11:11 auf 13:11 absetzen konnten. Wenig später verwerteten sie ihren zweiten Matchball zum 15:13 und beendeten so die letzten rot-weiß-roten Medaillen-Träume. Denn zuvor waren auch Klinger/Holzer in drei Sätzen am Halbfinaleinzug gescheitert.

"Alles in allem war es von beiden Teams ein sehr gutes Turnier. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es ein Team ins Halbfinale geschafft hätte, aber die Leistungen und fünften Plätze machen Lust auf mehr", meinte Sportdirektor Nik Berger. "Die Burschen haben am Vortag gegen starke Deutsche ein nahezu perfektes Spiel abgeliefert. Am nächsten Tag nochmals so abzuliefern und wieder zu gewinnen, ist immer schwierig. Es hat nicht viel gefehlt."

Quelle: SN