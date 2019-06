Der Salzburger Paul Pascariuc und sein Kärntner Partner Arwin Kopschar haben bei der U21-WM der Beachvolleyballer die Zwischenrunde erreicht.

Das österreichische Duo hat bei den Titelkämpfen in Udon Thani (Thailand) zwar sein letztes Gruppenspiel gegen Esteban Bailon/Nicolas Bertran aus Uruguay 17:21, 21:18, 13:15 verloren. Die beiden erreichten aber dank eines Auftakterfolgs am Mittwoch über die Chinesen Xingyu Tang/Xu Yuan die Zwischenrunde. Das einzige ÖVV-Duo bei dieser U21-WM hatte sich durch die Qualifikation in den Hauptbewerb gekämpft. Kopschar/Pascariuc treffen in der Zwischenrunde Freitagfrüh auf Mauro Zelayeta/Bautista Amieva aus Argentinien (8.10 Uhr MEZ).



Paul Pascariuc ist als Hallenspieler in der 2. Bundesliga bei PSVBG Salzburg im Einsatz. Sein Vater Marian trug viele Jahre das Trikot des Vorgängerclubs Paris Lodron und spielte für das österreichische Nationalteam.

Quelle: SN