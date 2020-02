Die Beachvolleyballer Florian Schnetzer und Laurenz Leitner spielen am Sonntag um den Turniersieg.

Mit Youngster Laurenz Leitner an seiner Seite läuft es für Beachvolleyball-Ass Florian Schnetzer auch im neuen Jahr ausgezeichnet. Das Salzburger Duo, das gleich beim ersten gemeinsamen Turnier in Montpellier im Herbst die Bronzemedaille erobert hatte, steht beim Zwei-Sterne-Turnier in Phnom Penh (Kambodscha) erneut im Halbfinale. Sonntagfrüh kommt es dort zum Österreicher-Duell mit Alexander Huber und Christoph Dressler.

In der Vorrunde hatten Schnetzer und Leitner am Freitag die Lokalmatadore Phavin/Davin 2:0 (21:11, 21:10) geschlagen, aber gegen die Russen Kramarenko/Hudyakov ohne Satzgewinn verloren (15:21, 14:21). In der Runde der besten 16 Teams setzte sich das Duo am Samstag knapp in drei Sätzen (21:13, 20:22, 18:16) gegen die Australier Burnett/Ferguson durch, um anschließend mit einem souveränen 2:0-(21:18, 21:16)-Erfolg über Miszczuk/Prudel aus Polen ins Semifinale einzuziehen.

