Beachvolleyballer Florian Schnetzer hat seine Saison mit einem weiteren Podestplatz auf der World Tour beendet. Der Unteracher ging beim Ein-Stern-Turnier in Montpellier nicht mit seinem Standardpartner Peter Eglseer an den Start, mit dem er vor einer Woche noch bei den Staatsmeisterschaften im Achtelfinale ausgeschieden war. Auch Lorenz Petutschnig, an dessen Seite er zuletzt auf der Austrian Beach Tour Bronze geholt hatte, stand diesmal nicht mit ihm auf dem Platz.

Stattdessen vertraute Schnetzer in Frankreich auf den Salzburger Youngster Laurenz Leitner und startete mit ihm eine Siegesserie, die erst im Halbfinale von den Lokalmatadoren Aye/Gauthier-Rat beendet wurde. Im innerösterreichischen Duell um Bronze setzten sie sich schließlich mit 2:1 gegen Michael Murauer/Arwin Kopschar durch. "Ein schöneres Ende einer richtig coolen Saison hätte ich mir nicht vorstellen könnte", freute sich Schnetzer.

