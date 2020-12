Salzburger landete mit Interimspartner Thomas Kunert auf Platz fünf.

Florian Schnetzer hat die Chance genutzt, kurz vor Weihnachten noch ein internationales Beachvolleyball-Turnier zu bestreiten. Beim MEVZA-Turnier (Mitteleuropäische Meisterschaften) in Israel trat der Unteracher gemeinsam mit Interimspartner Thomas Kunert an. Die beiden zogen nach einem Sieg und einer Niederlage in der Gruppenphase ins Viertelfinale ein, wo sie auf die Slowenen Pokersnik/Bozenk trafen.

Taktik aus der Trickkiste

Da Schnetzer und Kunert normalerweise beide als Verteidigungsspieler agieren, griffen sie teils tief in die taktische Trickkiste greifen und überraschten mit ungewöhnlichen Defensiv-Varianten. So konnten die Österreicher den ersten Satz zumindest bis zum Stand von 17:17 offen halten, ehe sich die Slowenen durchsetzten. Im zweiten Satz lagen Schnetzer und Kunert sogar mit 14:9 voran, konnten den Vorsprung aber nicht verteidigen, und schieden damit im Viertelfinale aus.

"Die Konstanz fehlt"

Florian Schnetzer war dennoch vom Turnier begeistert. "Es war genial, bei perfekten Beachvolleyball-Bedingungen in Israel nach so langer Zeit wieder einen Wettkampf zu haben", meinte der Salzburger. "Wir haben gemerkt, dass uns gegenüber den Slowenen, welche regelmäßig nationale Indoor-Beachturniere spielen, die Matchpraxis fehlt. Uns fehlte es da einfach an Konstanz. Nach genialen Bällen folgten unnötige Fehler. An dieser Konstanz gilt es in nächster Zeit zu arbeiten."

Weihnachten mit Familie und Krafteinheiten

Erst einmal geht es aber zurück in die Heimat. "Jetzt freue ich mich auf Weihnachten mit der Familie und intensive Krafteinheiten rund um die Feiertage bevor die Vorbereitung mit Lorenz Petutschnig losgeht", erklärt Schnetzer.



Quelle: SN