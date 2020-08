Nach einem Dreisatzsieg gegen die Nummer eins des Turniers steht der Unteracher Florian Schnetzer in Innsbruck bereits im Halbfinale. Die Chance auf den Turniersieg lebt am Sonntag zudem noch für Julian Hörl. Bei den Damen sind neben Michaela Hollaus auch die Hallen-Spezialistinnen Victoria Deisl und Lilly Hager im Rennen.

Der Salzburger Beachvolleyballer Florian Schnetzer hat auch am Samstag seine Hochform ausgespielt. Der 30-Jährige aus Unterach, der zuletzt sein Heimturnier gewonnen hatte, zog beim hochkarätig besetzten PRO-120-Turnier in Innsbruck an der Seite von Partner Lorenz Petutschnig mit drei Siegen in das Halbfinale ein. Dabei schalteten die beiden in einem einstündigen Krimi auch das topgesetzte Duo Robin Seidl/Philipp Waller aus (21:16, 17:21, 18:16). Wer am Sonntag im Semifinale wartet, entscheidet sich erst am Vormittag.

Julian Hörl gewinnt Salzburger Duell und steht im Viertelfinale

Dann im Einsatz wird auch Julian Hörl (mit Simon Frühbauer) sein. Der 28-jährige Saalfeldner entschied am Samstagabend das Salzburger Duell gegen Youngster Laurenz Leitner mit 25:23, 18:21, 15:11 für sich. Am Sonntag stellen sich dem Pinzgauer im Viertelfinale die Favoriten Seidl/Waller in den Weg. Vorbei ist das Turnier für Leitner, der an der Seite von Moritz Pristauz als Nummer zwei ins Turnier gegangen war. Er verabschiedet sich wie Paul Pascariuc (mit Arwin Kopschar) nach je zwei Siegen und Niederlagen als Siebenter.

Hallen-Nationalspielerinnen glänzen auf Sand

Bei den Damen sind sowohl die Seekirchnerin Victoria Deisl und Lilly Hager aus Bürmoos als auch die gebürtige Saalfeldnerin Michaela Hollaus (mit Partnerin Sophia Maria Feichter) am Sonntag noch im Rennen um den Turniersieg. Die Hallen-Nationalspielerinnen Deisl und Hager nutzten nach einer Auftaktpleite ihre zweite Chance im Verlierer-Pool. Drei Siege ohne Satzverlust bescheren ein Duell gegen die topgesetzten Niederösterreicherinnen Friedl/Pfeffer.



SN/gepa pictures/ juergen berlesreiter Victoria Deisl (rechts) kann zufrieden sein.

Trio kämpft um Einzug ins Halbfinale

Am Sonntag um 8 Uhr geht es um den Einzug ins Halbfinale. Selbe Zeit, selbes Ziel heißt es dann auch für Michaela Hollaus, die bislang drei Siege und eine Niederlage zu Buche stehen hat. Im Viertelfinale wartet nun das an Nummer drei gesetzte Team Fink/Freiberger. Für das Salzburger Duo Jessica Hintzsche/Jenny Rödl war indes nach einer 0:2-Niederlage gegen Deisl/Hager Schluss. Die beiden müssen sich nach einem Auftaktsieg und zwei Niederlagen mit Rang neun begnügen.

Grössig sicherte sich U21-Titel - zwei fünfte Plätze bei U19-ÖM

Bereits am Donnerstag hat ein anderer Salzburger aufgezeigt. Laurenc Grössig gewann mit dem Vorarlberger Theo Reiter in Grafenstein (Kärnten) den österreichischen U21-Meistertitel. Die beiden gaben in vier Spielen nur einen Satz ab. Im Finale behielten Grössig/Reiter gegen die Kärntner Adonis Alagic/Ben Stockhammer souverän 21:13, 21:17 die Oberhand. Johanna Posch wurde im U19-Bewerb am Samstag ebenso Fünfte wie Tobias Pöllhuber. Tobias Goller landete an der 13. Stelle.