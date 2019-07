Florian Schnetzer holte seine erste Medaille bei einem Zwei-Stern-Turnier.

Auch wenn es letztlich knapp nicht zum Turniersieg reichte, haben die Beachvolleyballer Florian Schnetzer und Peter Eglseer beim World-Tour-Turnier in Qidong (China) einen sensationellen Erfolgslauf hingelegt. Die beiden kämpften sich wie zuvor schon in Kambodscha durch die Qualifikation bis ins Finale, wo sie sich aber ihren Landsleuten Alexander Huber und Christoph Dressler in zwei Sätzen geschlagen geben mussten.

"Das war einfach megacool", freute sich der Unteracher Schnetzer über seine erste Medaille bei einem Zwei-Stern-Turnier. "Mit Peter am Court macht es einfach unglaublich viel Spaß und wir verstehen uns blind. Das ist sicher unser Geheimrezept." Stark präsentierte sich in China auch Julian Hörl. Der Saalfeldner erreichte mit Partner Tobias Winter das Achtelfinale.

Ins Endspiel des Beach-Turniers in Rabenstein schafften es der Salzburger Paul Pascariuc und sein Kärntner Partner Arwin Kopschar, die beiden unterlagen dort aber Seiser/Kratz in drei Sätzen. Laurenz Leitner landete mit Moritz Kindl auf Rang vier.

Quelle: SN