Laurenz Leitner und Julian Hörl feierten im Viertelfinale spektakuläre Siege.

Zwei Salzburger Beachvolleyballer haben bei der Wolfurttrophy den Einzug ins Halbfinale geschafft. Sowohl Laurenz Leitner als auch Julian Hörl spielen am Sonntag in der Beacharena an der Ach um Medaillen.

Doppler/Horst abgefertigt

Anders als noch vor einer Woche in Innsbruck, wo er am Finaltag zusehen musste, präsentierte sich Leitner gemeinsam mit Partner Moritz Pristauz in Vorarlberg wieder in Bestform. Nachdem sie bei ihrem Achtelfinalsieg über Maximilian Trummer und Felix Friedl noch den Auftaktsatz abgegeben hatten, machten sie im Anschluss mit Österreichs Top-Duo Clemens Doppler/Alexander Horst kurzen Prozess. Die Youngsters fertigten die Vize-Weltmeister von 2017 mit 2:0 (21:18, 21:17) ab und treffen am Sonntag im Halbfinale auf die Polen Michal Bryl und Mikolaj Miszczuk.

Marathonsatz gegen Schnetzer

Auch der Saalfeldener Julian Hörl gewann an der Seite von Philipp Waller das Österreicher-Duell um den Einzug ins Halbfinale mit 2:0. Allerdings war gegen Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnig der zweite Satz hart umkämpft. Erst nach insgesamt 55 Spielminuten (länger als so manches Dreisatzmatch) gelang Hörl/Waller der entscheidende Doppelschlag zum 32:30, der die beiden am Sonntag gegen die topgesetzten Schweizer Adrian Heidrich/Mirco Gerson um den Einzug ins Finale kämpfen lässt.

Hollaus im Viertelfinale out

Bei den Damen war für die gebürtige Saalfeldenerin Michaela Hollaus erst im Viertelfinale Schluss. Nach einem 2:0-Sieg im ersten K.-o.-Duell gegen Sarah Hinteregger/Ariola Qehaja verlor sie mit Partnerin Sophia Maria Feichter gegen Julia Radl/Anja Dörfler mit 0:2 (6:21, 15:21).

Quelle: SN