Beachvolleyballer Grössig feiert ersten Turniersieg in der Halle

Perfekter Jahresabschluss für den Salzburger Laurenc Grössig: Mit dem Niederösterreicher Timo Hammarberg war der ehemalige Bundesligaspieler der PSVBG Salzburg in Den Haag nicht zu schlagen.

Beachvolleyballer können es auch im Winter nicht lassen. Der Salzburger Laurenc Grössig hat kurz vor dem Jahreswechsel seinen ersten Turniersieg auf der Beach Pro Tour gefeiert. In Den Haag setzte sich der Spieler der PSVBG Salzburg mit seinem niederösterreichischen Partner Timo Hammarberg beim Indoor-Turnier in beeindruckender Manier durch.

Niederlande bleiben gutes Pflaster für Grössig

Das Duo, das im Juni bei der U22-Europameisterschaft in den Niederlanden die Bronzemedaille gewonnen hatte, zog ohne Satzverlust in das Finale ein. Nach Vorrundenerfolgen gegen die Türken Sacit Kurt und Batuhan Kuru (21:14, 21:10) und die Lokalmatadoren Dirk Boehlé und Mees Sengers (21:17, 21:10) am Donnerstag waren traten die Österreicher auch im Viertel- und Halbfinale am Freitag souverän auf. Nachdem sie die Holländer Sam van Der Loo und Quinten Groenewold (NED) 21:13, 21:9 bezwungen hatten, nahmen sie auch die dänische Hürde Nicolai Hovmann Overgaard/Mads Møllgaard mit 21:18, 21:13 recht deutlich.

Finale war eine Nervenschlacht

Im Endspiel trafen Grössig/Hammarberg auf die Franzosen Samuel Cattet und Olivier Barthelemy. Nach einem 19:21 im ersten Satz setzten sich die Youngsters mit 21:16 und 22:20 knapp durch. "Es ist ein Wahnsinn, es war ein unfassbares Turnier. Wir hätten nie damit gerechnet, ich bin sehr stolz auf unsere Leistung. Der letzte Satz war wirklich hart. Es hätten genauso die Franzosen gewinnen können, aber wir haben es noch mehr gewollt und den entscheidenden Punkt gemacht", sagt Hammarberg.



