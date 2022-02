Beim Debüt als BBU-Obmann trifft Miksch auf seinen Ex-Club

Ehemaliger Kufsteiner will Salzburgs Zweitliga-Basketballer in die oberste Spielklasse führen. Mit den Tirolern kehren Ex-Legionär Oluic und Ex-Kapitän Thaler an die Salzach zurück.

Spiele gegen Ex-Teams haben immer einen ganz besonderen Reiz. Beim Basketball-Zweitligamatch zwischen der BBU Salzburg und den Kufstein Towers stehen sich am Mittwoch (20 Uhr) in der Sporthalle Alpenstraße auf beiden Seiten ehemalige Mannschaftskameraden gegenüber. Bei den Salzburgern ist es Raphael Miksch, der erst im Sommer 2020 aus Tirol an die Salzach gewechselt ist. Hier hat er sich längst bestens eingelebt und ist eben erst zum neuen Vereinsobmann gewählt worden.

"Dass Raphael jetzt für Dusko Stojakovic übernommen hat, ist eine super Sache. Er ist ein sehr motivierter Mensch und wird sicher alles für den Verein geben", meint Coach Christian Ponz, der mit Miksch bislang auf und neben dem Feld beste Erfahrungen gemacht hat. "Er ist vor allem in der Defensive ein absoluter Schlüsselspieler für uns. Er bringt sehr viel Energie ins Spiel und ist eine echte Führungspersönlichkeit", erläutert der Trainer, der Miksch auch in seiner Rolle als Funktionär bislang nur positiv erlebt hat. "Er hat schon letztes Jahr bei uns im Marketing sehr viel gemacht. Und wir haben uns zuletzt auch über die Zukunft des Vereins intensiv ausgetauscht. Das hört sich alles sehr gut an, und ich werde ihn bei seiner Arbeit so gut wie möglich unterstützen", versichert Ponz.

Wo sich der Verein hinbewegen soll, darüber sind sich die beiden jedenfalls einig. "Unser Ziel ist der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Um dem näher zu kommen, werde ich daran arbeiten, den Verein weiter zu entwickeln und zu professionalisieren", betont Miksch. Um den Schritt nach oben zu schaffen, soll vor allem ein weiterer großer Sponsor gefunden werden.

So wollen die Salzburger im Kampf gegen seine Ex-Kollegen aus Kufstein auch Werbung in eigener Sache betreiben. "Wegen all der Absagen haben wir im neuen Jahr erst zwei Spiele bestritten, das letzte am 22. Jänner. Deshalb wird es vor allem wichtig sein, schnell in den Rhythmus zu finden", sagt Ponz.

Auf der Gegenseite stehen gleich zwei Spieler mit Salzburg-Vergangenheit auf dem Feld. Dusan Oluic kam nach Kufstein, als Miksch ging. Fabio Thaler trug einst sogar die Kapitänsschleife der BBU. Auch er hat mittlerweile Funktionärsaufgaben bei seinem neuen Club übernommen. Er fungiert in Kufstein als Obmann-Stellvertreter.