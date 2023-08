Beim Salute 2023 war das Turnier der große Sieger

Für die gastgebenden Salzburger war es schon der letzte Test vor der Champions Hockey League am kommenden Freitag in Skellefteå (SWE) - und der verlief durchwachsen. Gegen HIFK Helsinki verlor man trotz guter Leistung und einer 3:2-Führung sechs Minuten vor dem Ende noch 3:5. "Wir hätten die Chance auf den Sieg gehabt", meinte Coach Oliver David. Im daraus resultierenden Spiel um Platz drei gegen ZSC Zürich Lions gab es am Sonntag eine hauchdünne 0:1-Niederlage. Die Zürcher präsentierten sich aber über weite Strecken als das besser organisierte Team und ließen kaum Chancen zu. Erst in der recht hitzigen Schlussphase, die mit einem Foul von Christian Marti an Troy Bourke eingeleitet wurde, hatte Salzburg seine Torchancen.

Damit geht Salzburg mit vier Niederlagen aus fünf Testspielen in die Saison, was Neo-Trainer Oliver David nicht weiter stört: "Wir hätten ja auch gegen österreichische Teams spielen können, aber wir haben uns entschieden, gegen internationale Topteams zu spielen, um zu sehen, wo wir stehen und was uns fehlt." Ja, was fehlt eigentlich noch? "Es sind einige Kleinigkeiten. Schlechte Wechsel, Scheibenverluste und wir werden auch lernen müssen, an der blauen Linie besser aufzuräumen. Aber das ist nichts, was man nicht schnell in den Griff bekommen kann."

Beeindruckend war teilweise die körperliche Präsenz der Salzburger, die aber auch mögliche Problemzonen aufgezeigt bekamen: Da wäre eine Defensive mit unbestreitbar viel Klasse, der aber etwas die personelle Tiefe fehlt - das kann in einer Saison mit rund 70 Pflichtspielen in acht Monaten zum Thema werden. Dass vorn ein Topscorer fehlt, das war auch unter Greg Poss oder Matt McIlvane so - der neue Kanadier Adam Payerl wird es jedenfalls nicht sein.