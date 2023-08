Beim SV Kuchl steht der Nachwuchs im Fokus

Der SV Kuchl stellt Teams ab der U6 - als perfekte Vorbereitung für die Kampfmannschaft

Basis des erfolgreichen Kuchler Fußball-Weges ist der Nachwuchs. Mit hoher Trainingsqualität wird bereits in der U6 gearbeitet, wobei bis zur U12 das gemeinsame Erlebnis Teamsport im Vordergrund steht. "Ab der U10 beginnt die gezielte Förderung, wobei dafür mehrere Jahrgänge zusammengefasst werden", sagt Alex Schieferer, einer der Jugendtrainer des SV Kuchl. Um das Konzept zu perfektionieren, verfügen die Tennengauer über qualifizierte Trainer in allen Altersklassen, die ein abgestimmtes Gesamtkonzept verfolgen. Die Erfolge sprechen für sich. "Wir gehen diesen Weg konsequent seit nunmehr 18 Jahren. Heute ernten wir die Früchte dieser Arbeit. Mittlerweile spielen sieben unserer Sportler in den beiden höchsten österreichischen Ligen, das muss uns mal jemand nachmachen", zeigt sich Schieferer stolz.

Der Sprung in die Kampfmannschaft passiert über die 1b Mannschaft, die Brücke im Kuchler Weg. Die 1b verknüpft Nachwuchs und Kampfmannschaft und ist ein wichtiges eigenständiges Element für den Kuchler Weg. Erfahrene Spieler fördern die 1b-Nachwuchskicker als aktive Spieler oder Mentoren.