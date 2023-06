Beim Trumer Triathlon startet die nächste Rekordjagd - Hollaus fordert die Topstars

Sportlandesrat ist Teilnahme nicht abgeneigt

Sehr erfreut zeigt sich auch Salzburgs neuer Sportlandesrat Martin Zauner. "Ich hoffe, dass das Wetter bei den Bewerben dann auch so gut ist wie heute", sagt der Landespolitiker, der von den Veranstaltern einen Startplatz angeboten bekam und eine Grundausstattung für einen Triathlon erhielt. Heuer wird es wohl nichts. "Vielleicht nächstes Jahr in einem Teambewerb", sagt der passionierte Läufer. "Einen Halbmarathon bekomme ich noch hin."

Topstars gehen auf Rekordjagd

Der Trumer Triathlon wird in diesem Jahr an der Spitze stark wie nie besetzt sein. Titelverteidiger Ruben Zepuntke, der direkt vom Ironman in der Schweiz anreisen wird, Georg Enzenberger, der zuletzt beim Ironman in Klagenfurt als Dritter glänzte, Olympiaschwimmer Łukasz Wójt und der Vorjahreszweite Marc Eggeling sollen über die Mitteldistanz den Streckenrekord von Patrick Lange (3:55:04 Stunden) ins Visier nehmen. Einen etwaigen Streckenrekord würde Sponsor Raiffeisen mit einer Zusatzprämie von 1500 Euro veredeln.

Hollaus startet über die Mitteldistanz

Bei den Damen haben Langdistanz-Staatsmeisterin Gabriele Obmann und Lokalmatadorin Katharina Loidl ihre Teilnahme gemeldet. In den Staffelbewerben wollen Rad-Ass Riccardo Zoidl, Biathlet Simon Eder und viele mehr ihr Können zeigen. Ob Ex-Profi und Tokio-Starter Lukas Hollaus in seiner letzten Triathlon-Saison am Start stehen wird, war bei der Pressekonferenz noch nicht klar. Den SN verriet der Olympiateilnehmer von Tokio 2021, dass er das Rennen in Obertrum als seinen vorletzten großen Bewerb vor dem Karriereende fest eingeplant habe. "Die Mitteldistanz fehlt mir beim Trumer Triathlon noch", sagt Hollaus. "Ein Podestplatz wäre gut."