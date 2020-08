Benedikt Emesz besiegte Bernd Kößler im Finale

Die stark besetzten Tennis-Landesmeisterschaften wurden für die Topspieler zum Kraftakt. Jungprofi Emesz freute sich über eines seiner besten Turniere. Kößler, von Krämpfen geplagt, kritisierte die Spielansetzung.

Benedikt Emesz hat sich zum zweiten Mal nach 2018 den Titel bei den Tennis-Landesmeisterschaften gesichert. Der STC-Profi gewann das Endspiel in Nußdorf gegen Bernd Kößler 6:1, 3:6, 6:3. Hochklassige Duelle brachten schon die Halbfinale. Emesz besiegte bereits am Samstag den topgesetzten Jakob Aichhorn, der kurz zuvor ein internationales Preisgeldturnier in Innsbruck gewann, 7:5, 6:2.

"Das war eines meiner besten Turniere bisher und im Finale war ich sicher der Fittere. So darf es weitergehen", freute sich der 18-jährige Emesz. Erst am Sonntag setzte sich Kößler gegen Gabriel Schmidt 0:6, 6:3, 6:4 durch. Im nur kurze Zeit später folgenden Finale musste der 27-Jährige dann bei sengender Hitze dem hart erkämpften Halbfinalsieg Tribut zollen. "Bei 3:0 im dritten Satz habe ich leider Krämpfe bekommen. Dass ein Jungprofi einen Tag Pause hat und der Finalgegner zwei Partien am Tag, ist unfair", kritisierte Kößler den Spielplan der Turnierleitung.

Titelverteidiger und Halbfinalist Schmidt wiederum konnte sich mit dem Bundesliga-Titel trösten. Der Oberndorfer steuerte am Samstag im Finale beim Wiener AC einen Punkt zum 6:0 von Union Mauthausen bei.

Das Doppelfinale zwischen Kößler/Aichhorn und Daniel Geib/Marco Moises wurde verschoben, weil Aichhorn am Sonntag bereits in der Qualifikation des 25.000-Dollar-Turniers in Vogau im Einsatz war. Lukas Neumayer bekam dort eine Wildcard für den Hauptbewerb.

Landesmeisterin wurde Ann-Sophia Seyfried, die in drei Spielen nur elf Games abgeben musste. Salzburgs Beste waren beim Bundesliga-Final-Turnier im Einsatz. Dort feierte Betina Stummer mit dem Team OÖ einen 4:1-Finalsieg über Weigelsdorf.