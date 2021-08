Berghammer über ein Leben für zwei Räder

Im Gespräch mit den Salzburger Nachrichten erzählt Thomas Berghammer von der Faszination, aber auch von den Schattenseiten des Motorradsports in Österreich.

Aktuell steht Motorradfahrer Thomas Berghammer kurz vor dem Gesamtsieg in der Suzuki Challenge 2021. Der 36-Jährige liegt vor dem letzten Saisonrennen mit 195 Punkten souverän auf Platz eins. Das Saisonfinale führt ihn von 10. bis 12. September in die Slowakei. Am Slovakiaring konnte der Rennfahrer bereits am zweiten Rennwochende der Suzuki Challenge einen dritten sowie einen zweiten Platz einfahren und freut sich nun auf den zweiten Zwischenstopp in der Slowakei. Der Salzburger sieht die diesjährige Suzuki Challenge in erste Linie als Möglichkeit, um sich nach seinem schweren Unfall in Belgien Ende Juli 2019 wieder an das Rennfahren zu gewöhnen: "Es geht darum, wieder in den Rennmodus zu kommen und das Material in Form zu bringen. Dass mir das nun bereits diese Saison bei der Challenge so gut gelingt, ist natürlich super." Der gebürtige Thalgauer weiß allerdings auch, dass sein gelungenes Comeback keineswegs selbstverständlich ist: "Drei Monate lang lag ich im Krankenhaus nachdem ich beim Rennen in Chimay (Belgien) im Rahmen der International Road Racing Championship (IRRC) schwer gestürzt bin. Bei dem Sturz bin ich mit einem Bein unter eine Leitplanke gerutscht und habe mir dabei einen Großteil der Haut abgeledert. Ein Teil davon ist wie befürchtet abgestorben. Mir wurde bei der Hauttransplantation Haut aus dem Oberschenkel entnommen und am Fuß angenäht. Die Regeneration hat mich dementsprechend viel Kraft und Zeit gekostet."

Auf das vorzeitige Saisonende folgte ein Jahr mit schmerzhaften Comeback-Versuchen und nur wenigen Rennen. Für Berghammer sind Verletzungen aber ein Teil des Motorradsports: "Natürlich sind Unfälle und dadurch bedingte Verletzungen nichts schönes und es wäre jedem Motorradfahrer lieber, diese zu vermeiden. Klar ist aber auch, dass sie nun einmal zum Motorradsport dazu gehören und dass sollte jedem bewusst sein, der sich für diesen Sport entscheidet. Auch ich hatte bereits einige Verletzungen, aber das hat mich nie an der Fortsetzung meiner Karriere zweifeln lassen. Das wichtigste ist, eine gute Erholung und anschließend so schnell wie möglich zurückzukommen."

Bei seinen Comebacks kann sich der Suzuki-Pilot auch stets auf die Unterstützung seiner Familie und Freunde verlassen. Seine Eltern sind selbst fixer Bestandteil des Renn-Teams. "Mein Vater fährt den LKW mit dem Renn-Equipment, der uns zu jedem Rennen begleitet und meine Mutter organisiert das Catering für das Team. Während den Rennwochenenden kümmern sich zudem zwei befreundete Mechaniker um mein Motorrad", sagt der 36-Jährige. "Mein Vater war selbst Motorradfahrer und ich war ab meinem sechsten Lebensjahr bei jedem seiner Rennen dabei. Das hat mich natürlich enorm geprägt. Auch wenn mein Vater anfangs dagegen war, habe ich meinen Willen durchgesetzt und mit acht Jahren meine erste Motocross bekommen", erzählt Berghammer. Mit neun Jahren gewann er bereits seine erste Motocross-Saison und blieb dem Motocrosssport auch über eine lange Zeit hinweg treu.

Dass der Thalgauer, der in seinem Heimatort eine eigene Werkstatt besitzt, mit Mitte 20 überhaupt vom Motocross-Sport abwich, hatte letztlich mit Geld zu tun, wie er berichtet: "Das Geld hat trotz EM-Teilnahmen ganz einfach nicht gereicht für die oberste Liga. Der Motorsport ist nun einmal ein teures Unterfangen, schon alleine die vielen Reifensätze verschlingen Unsummen und je weiter man nach oben kommt, umso kostenintensiver wird es. Da konnten wir ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr mitgehen." Über ein Vorführ-Motorrad kam der Suzuki-Pilot anschließend zum Fahren am Ring und ist seither mit Supersport-Maschinen unterwegs. Zweimal konnte er sich den Staatsmeistertitel in der internationalen österreichischen Meisterschaft (IOEM) im Supersport sichern, bevor er in die Superbike-Klasse wechselte und dort dreimaliger Vize-Staatsmeister wurde. Hinzu kamen unzählige Teilnahmen an verschiedensten Bergrennen sowie an der prestigeträchtigen IRRC.

Der gelernte Mechaniker muss sich auch im Supersport-Bereich alles weitestgehend selbst finanzieren. "Geld ist auf unserer Ebene kaum zu verdienen. Die Preisgelder sind wenn überhaupt nur sehr gering, oftmals finanzieren hohe Startgelder die Rennen. Die Moto-GP in Spielberg verhilft dem Motorsport in Österreich natürlich zu mehr Aufmerksamkeit, aber wirklich verändert hat sich auch seitdem für die Szene nichts", meint der 36-Jährige. "Ich bedaure sehr, dass gerade größere nationale Motorsport-Events wie beispielsweise die Staatsmeisterschaften so wenig mediale Präsenz im Fernsehen bekommen. Letztlich ist unser Sport auf lange Sicht nur über Sponsoring finanzierbar und wenn wir kaum bis keine Auftritte im Fernsehen bekommen, macht uns das auch für Sponsoren nicht wirklich attraktiv. Schade eigentlich, ich habe den Eindruck, dass das Interesse am Motorsport hierzulande über die letzten Jahre keinesfalls kleiner geworden ist", schildert der Thalgauer.

Mit Blick auf die kommende Saison sagt Berghammer: "Nach so vielen Jahren im Motorradsport habe ich nichts mehr zu beweisen. Die Lust am Motorradfahren habe ich mir allerdings beibehalten und in allem was finanzierbar ist, möchte ich auch in der nächsten Saison wieder um die Spitzenplätze mitfahren."