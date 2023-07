Besiktas Istanbul in Grödig: Verantwortliche nach Abbruch in Kufstein gewarnt

Der türkische Traditionsclub Besiktas Istanbul bestreitet in der kommenden Woche zwei Testspiele im Grödiger Stadion. Obwohl am Samstag das Duell gegen Augsburg wegen Pyrovergehen abgebrochen werden musste, halten sich die Sorgen der Grödiger in Grenzen.

Trotz mehrmaliger Warnung hielten sich die Fans von Besiktas Istanbul in Kufstein nicht zurück und feuerten immer wieder pyrotechnische Gegenstände auf das Spielfeld. In der 76. Minute zog der österreichische Schiedsrichter Walter Altmann in Kufstein die Konsequenzen und brach die Partie beim Spielstand von 1:1 ab.

Zwei Mal in Grödig zu Gast

Weiter geht das Testprogramm am Dienstag in Salzburg. In Grödig trifft der türkische Topclub auf den ungarischen Verein Mezökövesd Zsory. Drei Tage später steigt, wieder in Grödig, das Duell zwischen Besiktas und Straßburg. Trotz der Vorfälle in Kufstein bleibt Grödigs Sportvorstand Heimo Pfeifenberger locker: "Wir hatten im vergangenen Sommer Galatasaray Istanbul zu Gast. Da waren 2800 Zuschauer im Stadion und es gab keinen einzigen Vorfall."

Exekutive auf der Hut

Dass es sich um keine alltäglichen Testspiel handelt, merkten die Grödiger in den vergangenen Wochen. "Wir hatten mehrere Besprechungen mit der Exekutive. Es werden rund 20 Polizisten vor Ort sein und weitere auf Abruf bereitstehen. Uns ist natürlich bewusst, dass wir aufpassen müssen. Ich gehe aber davon aus, dass die beiden Spiele ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen werden", betont Pfeifenberger.