Betina Stummer und Gabriel Schmidt küren sich mit Rekordsiegen zu Landesmeistern

Die 40-Jährige zeigte in Obertrum eine nicht für möglich gehaltene Machtdemonstration, Schmidt wiederholte sein Kunststück vom Hallen-Titel.

6:0, 6:0, 6:1, 6:0, 6:0, 6:0, 6:0, 6:0 - so einen Klassenunterschied hat es bei einer Tennis-Landesmeisterschaft noch nie gegeben. Betina Stummer hat in Abwesenheit von Arabella Koller in Obertrum auf dem Weg zum Titel in vier Matches nur ein Game abgegeben, einzig die topgesetzte Emma Leitner konnte gegen die 40-Jährige die Doppel-Null verhindern.

War dieser Sieg auch in dieser Höhe keine große Überraschung, so erstaunte Stummer dafür im Finalduell der Routiniers und Ex-Profis mit ihrer um fünf Jahre älteren Gegnerin Sandra Gruber und fertigte auch sie ohne Gameverlust ab. Gruber hatte auf dem Weg ins Endspiel ihrerseits nur vier Games abgegeben hatte.