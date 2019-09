Biathletin Hoffmann hört auf: "Enttäuscht und verletzt"

Mit Wehmut und nicht ohne Kritik am ÖSV hat Susanne Hoffmann ihre Biathlonkarriere beendet. Die Weltcupläuferin war verärgert über die Qualität der sportlichen Betreuung.

"Leider fühle ich mich nicht mehr wohl in diesem Umfeld und werde trotz Kaderzugehörigkeit meine Sportkarriere beenden", schrieb die 25-jährige Saalfeldnerin in ihrer ausführlichen Facebook-Botschaft. Sie sei in den letzten Jahren öfter "enttäuscht und verletzt" worden: "Es ist die Summe vieler Ereignisse, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben." Der Abschied von ihrer großen Leidenschaft, die sie seit dem sechsten Lebensjahr betrieben hat, werde ihr "durch viele Enttäuschungen vom eigenen Verband leichter gemacht". Viel einzustecken und runterzuschlucken gehöre zum Sport dazu. Aber: "Bei mir ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen, wo ich es nicht mehr kann und möchte."

Susanne Hoffmann hat sich als Teil der Bronze-Staffel bei der Juniorinnen-WM 2014 ins Blickfeld geschoben. Sie war seit 2015 im Weltcup engagiert, zwischendurch aber oft auch im zweitklassigen IBU-Cup. So wie ihre einstigen Staffelkolleginnen Lisa Hauser und Dunja Zdouc sowie Christina Rieder, Katharina Innerhofer oder Julia Schwaiger stand sie für die Hoffnung auf den Aufschwung des Frauen-Biathlonsports in Österreich. Doch in die Weltspitze schaffte es nur Hauser, und selbst bei der Tirolerin stockt die Entwicklung seit zwei Jahren.

Zahlreiche Trainerwechsel, Abspaltungen von Trainingsgruppen und Unstimmigkeiten über die richtige Struktur prägten die letzten Winter. Mit Trainerin Sandra Flunger, die fast alle Nachwuchsläuferinnen von jung auf begleitet hatte, kamen die Verbandsbosse nicht klar. Sie wurde entmachtet und arbeitet mittlerweile für den Schweizer Verband. Nach dem Abgang des umstrittenen Nordischen Sportdirektors Markus Gandler bekam die Biathlonsparte mit dem langjährigen IBU-Funktionär Franz Berger einen eigenen Leiter.

"Ich hatte das Gefühl, dass sich nichts ändert", erklärt Susanne Hoffmann ihren Rücktritt. Sie will nun ihre Ausbildung zur Volksschullehrerin starten. Bisher war sie beim Zoll angestellt. Leicht gefallen sei es ihr nicht, das Sportleben hinter sich zu lassen: "Ich liebe Biathlon. Daher fühlt es sich jetzt ein bisschen wie Liebeskummer an."