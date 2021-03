Biathletin Lea Rothschopf jubelt über Bronze

Lea Rothschopf startete erstmals bei der Junioren-Biathlon-WM in Obertillach. Im Sprint und in der Verfolgung war die Kuchlerin beste Österreicherin. In der Staffel erreichten die Biathletinnen den dritten Rang.

Lea Rothschopf aus Kuchl skatet bei den Junioren-BiathlonWeltmeisterschaften in der Staffel zur Bronzmedaille.