Die österreichischen Biathleten haben beim Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand in der Verfolgung eine Pleite erlitten. Bester ÖSV-Athlet am Samstag war einmal mehr Julian Eberhard, der aber von der zehnten Startposition mit fünf Strafrunden auf Rang 16 zurückfiel. Den Sieg holte sich im sechsten Saisonrennen zum vierten Mal Weltcup-Titelverteidiger Johannes Thingnes Bö.

Der Norweger, der im Jänner wegen der Geburt seines ersten Kindes eine Pause einlegen wird, gewann trotz einer Strafrunde 22 Sekunden vor dem fehlerfreien Quentin Fillon Maillet. Der Franzose verhinderte vor Vetle Sjaastad Christiansen und Tarjei Bö einen norwegischen Mehrfach-Sieg. Sprintgewinner Benedikt Doll aus Deutschland wurde mit drei Strafrunden Fünfter.

Eberhard fehlten nach guter Laufleistung, aber neuerlich schwachem Schießen mehr als zwei Minuten auf Sieger Bö. "Das war natürlich nicht das, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin nicht gut in den Wettkampf reingekommen und habe gleich einige Positionen verloren", erklärte der 33-jährige Saalfeldener. "In der zweiten Hälfte des Rennens habe ich geschaut, dass ich noch so weit wie möglich nach vorne komme. Das Ergebnis ist wie gesagt nicht jenes, welches ich mir erhofft habe. Jetzt heißt es Kräfte sammeln für den morgigen Massenstart und noch einmal richtig attackieren." Eberhards Clubkollege Simon Eder belegte nach drei Strafrunden wie im Sprint Rang 26. Felix Leitner machte als 45. ebenso erneut keine Weltcup-Punkte wie Dominik Landertinger (55.), der zuletzt in Hochfilzen wie Eder erkrankt gewesen war.

Aufgrund der schlechten Ergebnisse ist am Sonntag im Massenstart aus dem ÖSV-Team mit großer Wahrscheinlichkeit nur Eberhard startberechtigt.

Auch ÖSV-Damen liefen hinterher

Für Österreichs Biathlon-Damen verlief die Verfolgung ebenfalls nicht nach Wunsch. Lisa Hauser, die als 13. ins Rennen gegangen war, musste nach dem ersten Liegendschießen gleich drei Mal in die Strafrunde abbiegen. Am Ende landete die Tirolerin mit vier Fehlern auf Rang 30 (+2:55.3 min.). Weltcuppunkte gab es zudem für Katharina Innerhofer aus Maria Alm, die mit fünf Fehlern Platz 34 belegte.

Den Sieg sicherte sich wie zuvor bereits im Sprint Tiril Eckhoff. Die Norwegerin setzte sich trotz zweier Strafrunden souverän vor ihrer Landsfrau Ingrid Landmark Tandrevold (+38,1 sec.) durch. Rang drei und damit ihren ersten Podestplatz holte die Schweizerin Lena Häcki (+46 sec.), die wie Eckhoff und Tandrevold zwei Fehlschüsse verbuchte.



