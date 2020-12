Die österreichischen Biathlon-Damen lagen beim Weltcup in Kontiolahti nach einem Sturz früh zurück. Die Schwedinnen triumphierten nach langer Pause.

Schwedens Biathlon-Damen haben am Samstag in der Frauen-Staffel eine lange sieglose Phase beendet. Das Frauen-Quartett gewann erstmals seit fast zehn Jahren. Die Schwedinnen setzten sich mit insgesamt acht Nachladern am Ende neun Sekunden vor dem Team aus Frankreich durch. Rang drei ging an die Mannschaft aus Deutschland. Weniger gut lief es für das österreichische Team, das sich nach einem Sturz und Problemen am Schießstand mit Rang sieben begnügen musste.

Schwaiger stehend fehlerfrei

Der Sturz passiert gleich Österreichs Startläuferin Dunja Zdouc die aber dennoch als Zehnte übergab. Die Saalfeldenerin Julia Schwaiger zeigte dann eine starke Leistung und brachte das Team, vor allem dank eines fehlerfreien Stehendschießens, zur Halbzeit auf Rang sechs (+1:01,3 min.). Danach mussten sowohl die Maria Almerin Katharina Innerhofer als auch die Tirolerin Lisa Hauser jeweils eine Strafrunde ziehen, was den Österreicherinnen noch einen weiteren Rang kostete.

Platz vier war möglich

"Es wäre heute noch viel möglich gewesen, sogar der vierte Platz war noch drinnen", meinte Hauser. "Ich hätte dafür beim letzten Schießen ohne Strafrunde bleiben müssen, es hat leider nicht sein sollen. Es ist schade für das Team, aber wir werden weiter dranbleiben und Gas geben." Julia Schwaiger erklärte: "In der Loipe war es für mich heute extrem hart. Aber ich wusste, dass am Schießstand aufgrund des Windes viel möglich ist. Die Null ist dann bei so einem windigen Rennen immer toll. Ich habe dann bis zum Schluss alles gegeben."

Quelle: SN