Bischofshofen ehrt seine Sportler

Elena Dengg und Jan Hörl sind Sportler des Jahres der Stadt mit Schwung. Doch auch einige andere Sportler zeigten in ihren Klassen ihr besonderes Talent und machten mit zahllosen Erfolgen auf sich aufmerksam.

"Sportler haben gelernt zu fallen und wieder aufzustehen - mit dem Blick nach vorne gerichtet weiterzumachen. So sind unsere Bischofshofener Athleten zu starken Personen herangewachsen", lobt Vize-Bürgermeister Werner Schnell im Zuge der Eröffnungsrede der Sportler-Ehrung der Stadt mit Schwung. Im Schießen zeigten sich Franz Mleckusch, Sylvia Steiner und Franz Steiner treffsicher wie eh und je, als bester Schwimmer ausgezeichnet wurde Philipp Amschl. Auch an den Judoka des ESV Sanjindo führte kein Weg vorbei. Die Skibergsteiger Markus Stock, Thomas Wallner, Alexander Brandner, Sebastian Steiner und Elisabeth Steiger wurden ebenfalls ausgezeichnet. Im Ski Alpin waren es Christoph Meissl und Melanie Niederdorfer, die ihren Kollegen davonrasten. Kurt Pitterka war mit zwei Staatsmeistertiteln in den letzten Jahren das Um und Auf im lokalen Radsport. Auch der Behinderten-Sportverein machte mit zahlreichen Erfolgen auf sich aufmerksam und wurde geehrt. Emely-Sophie Erber war im Fechten eine Klasse für sich und Elias Erber erkämpfte sich im MMA und Jiu-Jitsu in der jüngeren Vergangenheit zu nationaler Aufmerksamkeit.

SN/sw/weiss Melanie Niederdorfer holte auf der Piste zahlreiche Medaillen.

Sportler des Jahres

Zu guter Letzt prämierten die vergangenen Preisträger Bernhard Gruber und Sylvia Steiner die Bischofshofener Sportler des Jahres. Elena Dengg sicherte sich mit ihren Erfolgen im Judo die Auszeichnung bei den Frauen. Jan Hörl war mit seinem Olympia-Gold auch diese Auszeichnung nicht zu nehmen.