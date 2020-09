Bischofshofen gewinnt Regenschlacht - "Diesen Sieg mussten wir teuer bezahlen"

Bischofshofen gewann am Freitag in Grünau zwar mit 1:0, verlor in der ersten Halbzeit aber gleich drei Spieler verletzungsbedingt.

Während Leader Kuchl sein Regionalliga-Heimspiel gegen Anif witterungsbedingt absagen musste, fand das Duell zwischen Grünau und Bischofshofen trotz Starkregens statt. "Es war an der Grenze", waren sich Trainer und Spieler beider Vereine nach dem Spiel einig.

Die ereignislose erste Halbzeit könnte Bischofshofen wohl noch lange schmerzlich in Erinnerung bleiben. BSK-Coach Adonis Spica musste mit Elias Kircher, Elvis Poric und Said Llambay gleich drei Kicker verletzt auswechseln. "Bei allen drei Spielern sieht es nicht gut aus, mehr werden wir aber erst am Montag wissen", erklärt Spica, dessen Mannschaft im zweiten Durchgang in einer Drangphase den Siegtreffer erzielte. Nach einer scharfen Hereingabe schloss Szymon Kozecki zum 1:0 (77.) ab. "Diesen Sieg mussten wir teuer bezahlen. Ich bin stolz auf mein Team, das für die drei Punkte bis zum Schluss alles gegeben hat", analysiert Spica. Während Grünau nach der Pleite Schlusslicht bleibt, setzt sich Bischofshofen in der oberen Tabellenhälfte fest.

Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, dann fordert die Austria am Samstag den Aufstiegskandidaten Saalfelden. Bereits unter der Woche erhielten die Violetten eine freudige Nachricht: Statt bisher 750 dürfen ab sofort 850 Zuschauer ins Max-Aicher-Stadion. "Das ist nur möglich, weil sich unsere Fans vorbildhaft an unser Coronakonzept halten", lobt Austria-Präsident Claus Salzmann. Sportlich will die Austria mit einem Heimsieg gegen die ambitionierten Pinzgauer wieder auf Platz zwei klettern. "Wir müssen uns gegenüber der Pleite gegen Seekirchen aber sicher steigern", betont Trainer Christian Schaider, der wieder auf Goalgetter Marco Hödl zurückgreifen kann. Um seinen Topspieler bangen muss hingegen Saalfelden: Alfusainey Jatta ist wegen Muskelproblemen äußerst fraglich.