Bischofshofen golft sich zum Bundesliga-Titel

Die Minigolfer der Stadt mit Schwung sicherten sich vor Kurzem in der letzten Runde der österreichischen Bundesliga in einem packenden Duell gegen Floridsdorf den nationalen Meistertitel.

Die österreichische Minigolf-Welt blickte vor Kurzem gespannt nach Werfen. Denn dort sollte in der letzten Runde der höchsten nationalen Spielklasse Österreichs der Meister gefunden werden. Mittendrin im Geschehen - der AKSÖ Miniaturgolfclub Bischofshofen. Die Entscheidung fiel erst im allerletzten Duell gegen den Sieger der Saison 2021/22, dem WAT Floridsdorf. Ein Sieg würde die Pongauer an die Tabellenspitze bringen. In einem packenden Duell rangen die Bischofshofener die Wiener Gäste nieder und sicherten sich damit mit nur einem Punkt Vorsprung nach 2020 erneut den Meistertitel vor Herzogenburg und zwei Punkte vor dem WAT.