Bischofshofen holt weiteren ukrainischen Legionär - Hallein verliert Torjäger

Wenige Stunden vor dem Ende der Wintertransferzeit hat der Regionalliga-Tabellenführer Bischofshofen noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Die Pongauer sicherten sich die Dienste eines ukrainischen Innenverteidigers. Vladyslav Terentyev war zuletzt in der zweiten slowakischen Liga tätig und soll nun Jekabs Laguns, der den Verein verlassen hat, ersetzen. Einen bitteren Abgang muss dagegen Regionalliga-Schlusslicht Hallein verdauen.

Nach den beiden Salzburger Kickern Rinor Hulaj (SAK) und David Ogunlade (Grödig) hat Bischofshofen seine Mannschaft erneut mit Legionären verstärkt. Der Iraker Khery Hamka (Offenburger FV), Mauricio Villalobos (Costa Rica) und am letzten Transfertag Vladyslav Terentyev übersiedeln für die Frühjahrssaison in den Pongau. "Unsere zwei Salzburger Wunschspieler haben wir bekommen, ansonsten waren am heimischen Markt keine interessanten Kicker verfügbar", erklärt Bischofshofens Sportlicher Leiter Mario Helmlinger. Terentyev, der am Wochenende bei der Testspielpleite gegen Hertha Wels (2:3) bereits zum Einsatz gekommen ist, soll im Frühjahr mit seinem neuen Verein die Qualifikation für die Regionalliga West 2023/24 fixieren. "Wir wollen uns in den ausstehenden vier Spielen in der Regionalliga Salzburg das Ticket für die überregionale Westliga sichern und damit die Drittklassigkeit für die kommende Saison fix machen."

Reichinger verlässt Hallein

Einen etwas überraschenden Abgang muss Regionalliga-Schlusslicht Hallein verdauen: Torjäger David Reichinger muss aus privaten und beruflichen Gründen kürzertreten und hat deshalb seinen Vertrag aufgelöst. "Wenn er nicht konsequent trainieren kann, dann macht es leider keinen Sinn. Es ist schade, weil Reichinger sehr gut mit Christopher Mayr harmoniert hat", erklärt Hallein-Trainer Eidke Wintersteller. Reichinger, der in den vergangenen Jahren Tore am Fließband für Hallein erzielt hat und in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Regionalliga-Aufstieg hatte, wird zu seinem Jugendverein Elsbethen (2. Klasse Nord B) zurückkehren. "Bei mir haben sich die Prioritäten verschoben, deswegen kann ich nicht mehr so viel Zeit in den Fußball investieren", sagt Reichinger.

