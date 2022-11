Bischofshofen holt Winterkrone

Die Salzburger Austria patzte im vorletzten Spiel gegen Seekirchen. Bischofshofen hatte somit die Chance die Herbstmeisterschaft der Regionalliga Salzburg in trockene Tücher zu bringen. Es folgte ein 3:0 Erfolg gegen Golling.

Nachdem der Motor des SK Bischofshofen in den letzten fünf Runden, in denen man zwei Niederlagen und ein Unentschieden hinnehmen musste, etwas ins Stottern geraten war, meldete sich die Fötschl-Elf nun eindrucksvoll zurück. Unter der Woche traf man sich beim Pongau-Rivalen St. Johann zum Nachtragsspiel aus Runde elf. In einem hart umkämpften Spiel war es der BSK, der durch Konstantinos Chatzipirpiridis in Spielminute 34 in Führung ging. Die St. Johanner, die in den letzten Partien immer besser in Form kamen, ...