Bischofshofen kann in Saalfelden den Landesmeistertitel fixieren - St. Johann verliert Führungsspieler

Im Westliga-Derby geht es um die Nummer eins im Salzburger Unterhaus. St. Johann muss sich in Grünau behaupten. Und Austria Salzburg will nach dem Cupsieg die nächste Durststrecke beenden. Denn beim letzten Sieg traf noch ein gewisser Karim Onisiwo für die Maxglaner.

Salzburger Westliga-Derby: Bischofshofen (l. Viktor Drocic) gastiert bei Denis Kahrimanovic und Co. in Saalfelden.

Die Frühjahrssaison im Fußball-Unterhaus geht in die heiße Phase. Weitere richtungsweisende Duelle stehen an.

Derby um Landesmeistertitel Nach drei Siegen in Serie mischt Bischofshofen in der Regionalliga West um den Titel mit. Am Samstag (16 Uhr) steht aber die vielleicht schwierigste Aufgabe an: das Derby in Saalfelden. Von einem "Schlüsselspiel" spricht BSK-Trainer Andreas Fötschl, der 2020 für wenige Monate bei den heimstarken Pinzgauern arbeitete. Saalfeldens Coach Markus Fürstaller ist nach dem ersten Sieg in der Vorwoche zuversichtlich, den ...