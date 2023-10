Bischofshofen feiert einen 8:3-Kantersieg - Mohamed Khalil mit Viererpack

Gegen defensive schwache Grünauer hatte der regierende Landesmeister wenig Mühe. St. Johann kam in Wolfurt nicht über ein 1:1 hinaus.

0:4 nach 25 Minuten, erster Wechsel nach 29 Minuten. Grünau erwischte am Donnerstag in der Regionalliga West in Bischofshofen einen rabenschwarzen Tag und kassierte nach 90 Minuten ein 3:8-Debakel. "Ich bin etwas sprachlos. Es war ein Versagen der gesamten Mannschaft. Die Defensivarbeit von jedem einzelnen Spieler war mangelhaft", ärgert sich Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner, der nach 45 Minuten beim Spielstand von 3:5 noch die Hoffnung auf eine Wende hatte. "Leider war es auch in der zweiten Hälfte nicht viel besser. Wir haben hochverdient verloren und müssen uns in den kommenden Runden in allen Bereichen gehörig steigern."

Mann des Spiels aus BSK-Sicht war Mohamed Khalil: Der Flügelflitzer der Pongauer war von den Grünauern nicht zu halten und steuerte vier Treffer zum Kantersieg bei.

St. Johann nur Unentschieden

Nur zu einem Remis reichte es am Donnerstag für das zweite Pongauer Team in der Westliga. St. Johann musste sich im Kellerduell in Wolfurt mit einem 1:1 zufrieden geben. Philipp Illmer brachte die Elf von Trainer Ernst Lottermoser im ersten Durchgang zwar in Führung, nach der Pause waren aber die Vorarlberger besser und erzielten den verdienten Ausgleich.