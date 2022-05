Bischofshofen setzt vor Cupfinale Erfolgslauf fort

Die Pongauer sind seit über einem Monat ungeschlagen. Mit ersatzgeschwächten Grünauern hatte man am Samstag wenig Mühe. Am Mittwoch geht es gegen Kuchl um den Titel im Landescup.

Die Finalisten des Salzburger Landescups haben sich in der Regionalliga Salzburg warmgeschossen. Nachdem die Kuchler am Freitagabend Anif in einem außergewöhnlichen Spiel 6:4 bezwungen hatten, siegte Bischofshofen tags darauf im Schongang. Beim mit einigen 1b-Spielern angetretenen Schlusslicht Grünau reichte ein Doppelschlag vor der Pause, um drei Punkte zu holen. "Mit dem Sieg haben wir das Ziel erreicht, aber das war Sommerfußball. Das Finale war schon im Hinterkopf", sagt Bischofshofens Trainer Andreas Fötschl.

Doppelschlag entscheidet Duell in Grünau

Nico Mayer hatte die Gäste in der 36. Minute nach einem Getümmel im Strafraum in Führung gebracht. Kurz darauf erhöhte Legionär Nazar Verbnyy per feiner Direktabnahme nach Zuspiel von Albin Begovic. Danach kontrollierten die Bischofshofner das Spiel. Bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) geht es in Straßwalchen um den Sieg im Landescup. "Die Chancen stehen 50:50. Die Kuchler haben ein wildes Spiel hinter sich, haben aber so wie wir Selbstvertrauen getankt. Wir sind seit sieben Partien ungeschlagen und freuen uns auf das Finale", sagt Fötschl, der als Trainer bereits zwei Mal im Landescup triumphiert hat. Nach Grödig und Eugendorf will er nun Bischofshofen zum Titel führen.