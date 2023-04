Bischofshofen trifft gegen Saalfelden in letzter Minute zum 2:2-Ausgleich

Salzburger Duell zum Westliga-Auftakt endete Remis. Tamas Tandari traf zwei Mal zur Saalfeldner Führung.

Die beiden Salzburger Teams teilten sich zum Auftakt der Westliga die Punkte. Bischofshofen erkämpfte sich am Samstag im Heimspiel gegen Saalfelden nach 0:1- und 1:2-Rückstand noch in letzter Minute ein 2:2-Unentschieden. Die Pinzgauer setzten ihren Erfolgslauf fort und sind seit mittlerweile elf Spielen ungeschlagen.

Bischofshofen wie verwandelt

Die Gäste waren von Beginn an das gefährlichere Team. Kapitän Tamas Tandari verwertete einen Stanglpass von Niklas Mühlbacher zur verdienten Führung. Semir Gvozdjar vergab wenig später eine Großchance aufs 2:0, das bestrafte Viktor Drocic kurz vor dem Halbzeitpfiff mit dem Ausgleich. Bischofshofen präsentierte sich nach der Pause wie verwandelt und übernahm die Spielkontrolle. Kapital konnten die Hausherren daraus allerdings nicht schlagen, was Tandari nach einem abgewehrten Gvozdjar-Schuss zur neuerlichen Führung der Gäste nutzte. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem sich Bischofshofen in der Schlussminute noch mit dem Ausgleich durch einen Kopfballtreffer von Oleksandr Safonov belohnte.

"Wir haben den Faden verloren"

"Ein später Gegentreffer ist natürlich immer bitter. Den Punkt nehmen aber wir mit, von daher kann man schon zufrieden sein", meinte Saalfelden-Coach Markus Fürstaller. "Nach dem verdienten Führungstreffer haben wir es verabsäumt nachzulegen. Mit dem ersten Torschuss ist Bischofshofen zurückgekommen. In der zweiten Hälfte haben wir zunächst etwas den Faden verloren, uns dann aber zurückgekämpft."