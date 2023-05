Bischofshofener Schüler kicken sich auf Platz eins

Das Schülerligateam der Hermann Wielandner Sportmittelschule sicherte sich gegen die SMS Altenmarkt die Krone im Pongauer Schülerfußball.

Nachdem sich die jungen Fußball-Talente der Hermann Wielandner Sport Mittelschule (SMS) Bischofshofen im Grunddurchgang knapp vor Altenmarkt Platz eins sicherten, ging es nun im Finale der Schülerliga-Bezirksmeisterschaften erneut gegen den Rivalen aus dem Ennspongau um die Krone des Bezirks.

In einem abwechslungsreichen Hinspiel gelang den Bischofshofenern in Altenmarkt zwei Mal nach Rückstand der Ausgleich und so trat die Bischofshofener Elf mit einem 2:2 die Heimreise an.

Packendes Entscheidungsspiel

Eine Woche später folgte nun das Entscheidungsspiel. Das Team der Hermann Wielandner SMS zeigte am heimischen Kunstrasenplatz schon von Beginn an ihre Titelambitionen. Die Heimmannschaft dominierte, doch die Altenmarkter Defensive stand kompakt. Dennoch fanden die Hausherren nach einer starken Einzelaktion und einem gut angetragenen Kopfball schon in Halbzeit eins vor dem Tor zwei Mal den Weg zum Erfolg. Halbzeitstand 2:0.

Nach der Pause versuchten die Ennspongauer nochmals alles zu drehen, riskierten mehr und schafften mit einem starken Pressing den 2:1 Anschlusstreffer. Doch die Freude währte nicht lange. Bischofshofen gelang es in einer sehr starken Phase der Sport Mittelschule Altenmarkt den zwei Tore Vorsprung wieder herzustellen. Die Ennspongauer spielten jedoch unbeeindruckt weiter und konnten nach zwei schnellen Treffern ausgleichen. Im Anschluss festigte die Heimmannschaft die Defensive wieder. Stefan Fleissner gelang nach einem tollen Zuspiel das 4:3 und weniger später wurde der junge Stürmer im Strafraum zu Fall gebracht. Luis Strobl verwandelte den Elfer eiskalt und brachte Bischofshofen auf die Siegerstraße. Das anschließende 6:3 brachte die endgültige Entscheidung und den Bezirksmeistertitel für die Bischofshofener Schüler.