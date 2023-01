Bischofshofener Skibergsteiger geht auf Medaillenjagd

Zahlreiche Titel und Medaillen begleiten Sebastian Steiner zu den Jugend-Winterspielen in Italien, wo er am 24. und 27. Jänner an den Start gehen wird. Doch schon im Vorfeld unterstrich der Bischofshofener, wie stolz er ist, es in den Bewerb geschafft zu haben. Alleine der olympische Gedanke "dabei sein, ist alles" bedeute ihm schon viel.

SN/sw/weiss Als einer von vier österreichischen Startern geht Sebastian Steiner bei der Jugend-Olympiade an den Start.