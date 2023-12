Bischofshofener Volksschule gewinnt bei "Turn10"-Bewerb

Über 100 Volksschülerinnen und -Schüler zeigten beim Bezirksfest in Werfen ihr sportliches Talent in der Turnhalle. Der Sieg in der Gesamtwertung ging an die Volksschule Markt Bischofshofen.

101 Pongauer Volksschülerinnen- und -schüler trafen sich in Werfen zum "Turn10"-Bezirksfest und zeigten ihr Können auf Reck, Balken oder Barren sowie im Sprung und Bodenturnen. An jedem der angebotenen Geräte gibt es bei Turn10 einen Katalog aus kombinierbaren Elementen. Daraus suchen sich die Kinder jene zehn Übungen aus, in denen sie sich am sichersten fühlen. Je nach erreichter Punkteanzahl erhalten sie für ihre Übungsverbindung dann ein Abzeichen in Gold, Silber oder Bronze. "Die Freude und Motivation der Schüler und Schülerinnen, ihr Können zu zeigen, war ersichtlich. Der Aufwärtstrend des Turnsports nach den Coronajahren war eindeutig zu erkennen, die Teilnehmerzahlen sind wieder im Steigen.", freut sich Sigrid Salchegger, Leiterin der ARGE Bewegung und Sport, die das Bezirksfest in Kooperation mit Herbert Deutinger von der Sportmittelschule Werfen organisiert hat.

Gold-Abzeichen für Rohner und Obermoser

In der Gesamtwertung der Schulen ging der Sieg dieses mal an die Volksschule (VS) Markt in Bischofshofen. Der zweite Platz ging an die VS Bad Hofgastein vor der VS St. Johann am Dom. In der Einzelwertung holte Helena Edlinger (VS am Dom) in der dritten Klasse bei den Mädchen den Sieg und Lukas Jäger (VS Filzmoos) bei den gleichaltrigen Burschen. Bei den Viertklässlern erreichte Nico Buchacher (VS am Dom) die meisten Punkte. Bei den Mädchen kamen Neele Rohner (VS Bad Hofgastein) und Sara Obermoser (VS Bischofshofen Markt) mit besonders herausragenden Leistungen auf die Plätze eins und zwei: Sie erreichten mit 73,50 beziehungsweise 66,50 Punkten jeweils sogar das Turn10-Abzeichen in Gold.