Bischofshofner Trio als EM-Hoffnungsträger

Elena Dengg und Maria Höllwart treten angeschlagen in Madrid an. Thomas Scharfetter kann seine Gegner nur mehr schwer überraschen.

Sanjindo Bischofshofen hat sich zuletzt als die Judo-Hochburg in Salzburg etabliert. Bei den ASKÖ-Bundesmeisterschaften am Nationalfeiertag holten die Pongauer als erfolgreichster Salzburger Club vier Titel. In der Bundesliga gewann das Damenteam den Grunddurchgang ohne Niederlage, die Herren verpassten den Aufstieg ins Finalturnier als Fünfte nur knapp. "Aber das war verkraftbar. Unsere Mannschaft dort ist noch sehr jung, ihr gehört auf jeden Fall die Zukunft", betont Trainerin Marianne Niederndorfer.

Ein Versprechen für die Zukunft ist auch Elena Dengg. Die 19-Jährige aus Mariapfarr geht als Österreichs jüngste Teilnehmerin in die am Freitag startende Europameisterschaft in Montpellier (Frankreich). Begleitet wird sie dabei von ihren beiden Clubkollegen Maria Höllwart und Thomas Scharfetter. Alle drei dürfen sich sogar noch Hoffnung machen, bei Olympia 2024 in Paris mit dabei zu sein.

Zu den heißen Medaillenkandidaten zählt das Bischofshofner Trio bei der EM zwar (noch) nicht, zuletzt haben aber alle drei bei internationalen Turnieren aufgezeigt. Dengg holte mit Bronze bei der Junioren-WM ihre bereits fünfte Medaille bei einem internationalen Großereignis. Und das, obwohl sie im Vorfeld wegen einer Seitenbandverletzung kaum trainieren konnte. Viel Ruhe konnte sie ihrem lädierten Knie seitdem zwar nicht gönnen. "Aber sie kann das hervorragend ausblenden", sagt Trainerin Niederndorfer. "Und wenn sie erst einmal auf der Matte steht, ist bei ihr alles möglich."

Was bei Maria Höllwart möglich ist, hat sie Anfang Juni bei den European Open in Madrid gezeigt. Nach zahlreichen internationalen Podestplätzen gelang der 24-jährigen Polizistin dort ihr erster Weltcupsieg. "Leider laboriert sie an einer leichten Schulterblessur", sagt ihre Trainerin. "Was bei ihr möglich ist, hängt von der Auslosung ab."

In Spanien jubelte damals auch Clubkollege Scharfetter über einen Podestplatz. Bronze war dabei die vierte Medaille auf internationaler Ebene in Folge. Bei den letzten drei Turnieren verpasste der 22-jährige Metzger zwar den Sprung aufs Stockerl. Ein fünfter und zwei siebte Plätze ließen ihn aber in der Weltrangliste bis auf Rang 44 vorstoßen. "Er hat sich hervorragend entwickelt und ist glücklicherweise verletzungsfrei", erläutert Niederndorfer. "Aber seine Gegner kennen ihn jetzt und stellen sich auf seinen Kampfstil ein."