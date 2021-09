Bitterer Saisonstart für PSV-Damen

Erstligateam unterlag in Innsbruck nach 2:0-Führung.

DIe PSV-Damen sind mit einer knappen Niederlage in die neue Volleyball-Bundesligasaison gestartet. In Innsbruck unterlagen die Gäste nach 2:0-Satzführung mit 27:25, 25:21, 19:25, 16:25, 12:15. Überragende Spielerin war der Innsbrucker Neuzugang Aleksandra Omelaniuk. Die polnische Diagonalangreiferin glänzte mit 37 Punkten, Kapitänin Martyna Walter kam auf 26. Auch bei den Salzburgerinnen war mit Ann Richards eine erst kürzlich verpflichtete Spielerin beste Scorerin. Die Kanadierin trug sich mit 23 Punkten in die Statistik ein.

Salzburgerinnen verloren trotz starker Ann Richards

"Omelaniuk hat sich an ihrem Geburtstag mit einer überragenden Leistung beschenkt, auch unsere Ersatzlibera Julia Kröpfl ist hervorzuheben. Sie hat ihre Sache sehr gut gemacht. Im ersten Satz haben wir leider zu viele Fehler begangen. Wenn wir mit 1:0 in Führung gegangen wären, hätten wir es wohl einfacher gehabt", resümierte Innsbrucks Obmann Much Falkner.



Nächste Aufgabe wartet am Sonntag im Cup

Schon am Sonntag fällt der Startschuss zum Austrian Volley Cup. Zwölf Damen- und zehn Herren-Partien stehen auf dem Programm. Die Sieger stehen bereits im Achtelfinale. Die PSV-Damen empfangen in Rif (16.30 Uhr) Wolfurt. Bei den Herren kommt es eine halbe Stunde zum Derby Oberndorf gegen PSVBG Salzburg.