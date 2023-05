Für Tennis-Erstligist Anif bleibt eine Aufholjagd im Krimi beim Wiener AC ungekrönt, das Halbfinale aber trotzdem fest im Visier. Zweitliga-Aufsteiger STC hat beim Comeback auf nationaler Ebene das Glück auf seiner Seite.

Der TC GM Sports Anif hat zum Auftakt in die 1. Bundesliga ein Déjà-vu erleben müssen. Wie 2022, als man im ersten Saisonspiel im Derby in Radstadt hauchdünn 4:5 unterlegen war und so letztlich bereits die Qualifikation für das Obere Play-off verpasst hatte, verloren die Anifer auch diesmal in einem spannenden Schlagabtausch beim Wiener AC mit 4:5.

"Das gibt es ja nicht, nicht schon wieder", war die erste Reaktion von Gerald Mandl, der als Non-Playing Captain einen Krimi ...