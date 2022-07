Alois Steinwender verlor erst im dritten K.-o.-Duell

Bogenschütze aus Tamsweg trotzte bei World Games der Hitze.

Im Kampf um die Medaillen konnte Alois Steinwender bei den World Games in Birmingham zwar nicht mitmischen, dennoch genoss der Bogenschütze aus Tamsweg seinen Auftritt mit dem Blankbogen in vollen Zügen. "Das werde ich bestimmt nicht so schnell vergessen. Allein das österreichische Teamoutfit zu tragen ist etwas Besonderes", betonte der 53-jährige Lungauer.

In der Qualifikation hatte er sich noch mit Platz neun unter zwölf Teilnehmern begnügen müssen. In den K.-o.-Duellen zeigte er dann mit zwei Siegen auf, ehe er mit 78:82 am Italiener Giuseppe Seimandi scheiterte. "In der Qualifikation habe ich einiges liegen gelassen, mit einem besseren Ergebnis hätte ich mir das Leben leichter machen können", meinte Steinwender, den die Hitze vor Ort an seine Grenzen brachte. "Als Lungauer ist man das nicht gewohnt. Es war am Limit."