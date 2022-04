Bojceski übernimmt beim Salzburg-Ligisten Puch

Nur wenige Tage nach dem Rauswurf von Bernhard Huber konnte Puch am Dienstag einen neuen Trainer präsentieren: Die Tennengauer werden in Zukunft von Miroslav Bojceski betreut. Der 53-Jährige wird die Mannschaft ab Montag übernehmen.

Nachdem sich der Tabellenletzte der Salzburger Liga am Sonntag wegen Verfehlungen abseits des Spielfeldes von Trainer Bernhard Huber getrennt hat, lief die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Bischofshofens Andreas Fötschl und Arsim Deliu standen nicht zur Verfügung, deswegen kontaktierten die Pucher Miroslav Bojceski. Der Trainerroutinier war zuletzt von Ende 2018 bis Sommer 2020 in Grödig tätig und sagte dem Salzburg-Ligisten am Dienstag zu. Bereits am Montag übernimmt Bojceski, im Sommer soll eine Mannschaft zusammengestellt werden, die in der kommenden Saison um den Verbleib in der Salzburger Liga kämpfen soll.