Salzburg und Kärnten duellieren sich am Samstag in Grödig zum ersten Mal.

Vor 30 Jahren ist Peter Hofer beim für lange Zeit letzten Länderkampf im Salzburger Boxsport noch selbst im Ring gestanden. "Die Riedenburghalle war damals gesteckt voll und ich habe meinen Kampf natürlich gewonnen", erinnert er sich gern an das Bundesländerduell mit Tirol.

Mittlerweile zum Präsidenten des Salzburger Boxverbands aufgestiegen, hat Hofer das Konzept erfolgreich wiederbelebt. Das erste Länderduell mit Tirol nach jahrzehntelanger Pause fand letztes Jahr im Salzburger Messezentrum statt, der Retourkampf folgte im Frühjahr in Hopfgarten. "Die Idee ist super angekommen und es haben sich gleich mehrere andere Bundesländer gemeldet, die sich ebenfalls mit uns messen wollen", erläutert Hofer. So steht am Samstag in der Stockhalle Grödig (17 Uhr) gleich das nächste Länderduell an, in dem erstmals Kärnten auf Salzburg trifft.

"Die richtigen Paarungen zu finden ist dabei nicht so einfach, deshalb helfen wir den Kärntnern auch bei ein paar Kämpfen unter die Arme", erklärt Hofer. So hat er etwa den Gegner für den Jubiläumskampf von Kito Ferez selbst organisiert. Der ehemalige Juniorenstaatsmeister trifft in seinem mittlerweile 60. Kampf auf Routinier Muzamiro Kakande, gegen den er noch vor zwei Wochen klar verloren hat. "Er wollte unbedingt die Chance auf die Revanche", betont Hofer. Ein weiteres Highlight soll das Wettkampfsparring des Grödigers Michael Schneider werden. Für Landesmeisterin Andrea Karl suchte Hofer noch bis zum Schluss nach einer Gegnerin. Insgesamt sind ein Dutzend Kämpfe geplant.