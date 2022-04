Ringrichterin auf dem Weg zu Olympia

Die Salzburgerin Kathrin Hinteregger ist die einzige Box-Kampfrichterin Österreichs und sammelt Sterne für ihren großen Traum.

Am Osterwochenende hatte Kathrin Hinteregger nach stressigen Wochen endlich mal wieder ein bisschen Zeit zum Durchatmen und Entspannen. Die 37-jährige Salzburgerin hat nicht nur als OP-Schwester in Hallein und Mutter eines neunjährigen Buben alle Hände voll zu tun. Nebenbei ist sie auch noch Vizepräsidentin des Salzburger Boxverbands und die einzige Kampfrichterin Österreichs. Zuletzt vertrat sie ihre Heimat bei der U22-Europameisterschaft in Poreč. Ihre erste Großveranstaltung nach ihrer Kür zur Ein-Stern-Kampfrichterin brachte nicht nur positive Erlebnisse.

Die Liebe zum Boxsport ist Hinteregger quasi in die Wiege gelegt worden. "Mein Papa war selbst Kampfrichter. Er hat mich öfter mitgenommen und der Sport hat mich einfach fasziniert", erinnert sich die Salzburgerin. Mit 16 Jahren wollte sie es dann selbst wissen und meldete sich bei der Boxunion Salzburg zum Training an.

Als einziges Mädchen im Club musste sich Hinteregger von Beginn an mit jungen, ehrgeizigen Männern messen und wurde von vielen skeptisch betrachtet. "Das war schon eine harte Schule, hat mich aber enorm weitergebracht", betont die Salzburgerin. Als sie dann mit 17 Jahren so richtig loslegte, musste sie im Ausland nach Gegnerinnen suchen und dabei auch manch dubiose Veranstaltung über sich ergehen lassen. "Am schlimmsten war das Bierzeltboxen. Was ich da alles zu hören bekommen habe, erzähle ich lieber nicht. Aber am Ende hat es mich härter und selbstbewusster gemacht."

Auch körperlich musste sie viel einstecken. So brach sie sich unter anderem Nasenbein, Kiefer und Handgelenk. Am schmerzhaftesten war für sie aber die Schulterverletzung, die ihrer Karriere als aktive Boxerin nach dem Gewinn von drei Staatsmeistertiteln mit 24 Jahren vorzeitig ein Ende setzte.

"Den Rückschlag habe ich nur schwer verkraftet, mich erst komplett zurückgezogen und dann sogar mit Reitsport angefangen", berichtet Hinteregger. 2013 entdeckte sie dann auf dem Schreibtisch ihres Vaters Formulare für einen Kampfrichterkurs. "Ich dachte mir, meine Trauerzeit ist jetzt vorbei, und habe mich einfach angemeldet." Auch in der neuen Rolle hatte sie von Beginn an mit viel Widerstand zu kämpfen. Mal wurde versucht, sie körperlich zu attackieren, aber auch Morddrohungen gab es zu hören.

Hinteregger ist aber keine, die sich so leicht einschüchtern lässt. "Am Ende sitze ich am längeren Ast", ist sie sich bewusst. Knapp 1500 Kämpfe (95 Prozent davon von Männern) hat sie seither geleitet, und Ende letzten Jahres erhielt sie sogar ihren ersten Stern als internationale Kampfrichterin. Drei Sterne benötigt sie, um sich ihren großen Traum von der Teilnahme an Olympischen Spielen erfüllen zu können.

Ihre bislang größte Bewährungsprobe war die U22-EM Mitte März in Poreč, bei der sie als offizielle Vertreterin Österreichs fungierte. "Das war wahnsinnig herausfordernd. Wir waren zwei Wochen lang quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Wenn du dich im Ring an der Maske gekratzt hast, war das schon verdächtig. Zudem wurden Lügendetektoren eingesetzt, um Manipulationen aufzudecken", erzählt Hinteregger, die aber auch für den schönsten Moment hinter den Kulissen sorgte. "Ich habe während des Turniers Geburtstag gehabt. Da haben meine Kollegen für mich in 16 Sprachen Happy Birthday gesungen. Das war ein berührendes Erlebnis."