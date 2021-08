Neuer Alpencup in Fuschl lockt am letzten September-Wochenende Kämpfer aus sechs Bundesländern zum Kräftemessen nach Salzburg.

Wie hungrig die Salzburger Boxer wieder auf ein Kräftemessen im Ring sind, hat sich zuletzt beim großen Vereinssparring in der HAK-Unterflurhalle gezeigt. Knapp 20 Kämpfer wollten sich die Chance, ihr aktuelle Form auszutesten, nicht entgehen lassen. Aufgrund des großen Andrangs wurde ein amerikanisches Sparring durchgeführt, bei dem gleich drei Kämpfer im Ring standen und jede Minute durchwechselten.

Als besonderer Ansporn für die Kampfsportler lockt ein Großevent am letzten Septemberwochenende. Zum 1. Alpencup in Fuschl haben Boxer aus sechs Bundesländern ihr Kommen zugesagt, zudem werden im Rahmen der Veranstaltung die Salzburger Landesmeisterschaften ausgetragen. Außergeöhnlich ist dabei auch der Veranstaltungsort. Denn geboxt wird erstmals im Freibad Fuschl, oder genauer in der Fuschlseehalle.

Kein Wunder also, dass es mehr interessierte Boxer als freie Plätze gibt. Aus diesem Grund war auch das Vereinssparring so gut besucht. "Wer beim Alpencup dabei sein will, muss dort vorher zeigen, wie gut er in Form ist und was er draufhat", erklärt der Sportdirektor des Salzburger Boxverbands Peter Hofer, der kommenden Samstag eigens ein zweites Sparring in der Unterflurhalle angesetzt hat, um allen zuvor Verhinderten noch eine letzte Chance zu geben.

Gleich mit mehreren seiner Kämpfer war Huai Huai Hu bei der ersten Sichtung mit dabei. Der sechsfache österreichische Meister, der auch jahrelang in der deutschen Bundesliga und für das heimische Nationalteam geboxt hat, hat mitten in der Corona-Pandemie einen neuen Boxclub in der Vogelweiderstraße eröffnet. "Bei mir geht es ums Leistungsboxen. Dieser Sport ist eine Lebensschule, die mir selbst viel Stärke gegeben hat, und das will ich jetzt einfach weitergeben", erklärt Hu, dessen Schützlinge zuletzt bei der Tiroler Meisterschaft erste Siege feiern konnten.

Die stärksten und leistungswilligsten Salzburger sollen zudem demnächst in einer eigenen Landesstaffel gefördert werden. "Der Alpencup dient auch da zur Sichtung und als Bewährungsprobe", erklärt Peter Hofer.