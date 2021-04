Breite Front gegen Reform im Salzburger Fußball-Unterhaus

Viele Vereine wehren sich gegen die Pläne des Fußballverbands - Kritik auch vom SFV-Sportdirektor.

Der Salzburger Fußballverband (SFV) will am kommenden Montag in einer Vorstandssitzung zwei richtungsweisende Entscheidungen für das Salzburger Unterhaus treffen. Zuerst soll die wegen der Coronapandemie noch immer ausgesetzte Meisterschaft endgültig ohne Wertung vorzeitig beendet und danach eine große Reform für die Spielzeit 2022/23 beschlossen werden.

Während die meisten Clubs verstehen, dass die aktuelle Saison nicht mehr zu retten ist, sorgt die geplante Reform für Aufregung. In der Regionalliga Salzburg sind sich die zehn Obmänner nach außen zwar einig, ...