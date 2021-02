Breitensport: Nach stillem Protest dürfen die Clubs auf Öffnung hoffen

Knapp 1000 Vereine beteiligten sich am Freitag an einer Aktion für den Nachwuchssport. Keine Entscheidungen beim Sportgipfel - erste Öffnungsschritte sollen noch im März kommen.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Sportminister Werner Kogler betonten am Freitag nach dem Sportgipfel mit Verbandsvertretern, wie wichtig der Breitensport für die Gesellschaft sei. Konkrete Ansagen, wann Vereinssport trotz Coronapandemie wieder möglich sein wird, gab es von den beiden Politikern aber erneut nicht. "Es war ein gutes Gespräch. Die große Chance für den Sport sind schrittweise Öffnungen. Öffnungen noch im März sind möglich, Genaueres werden wir aber erst am Montag nach den Gesprächen verlautbaren können", erklärt Anschober. Die Regierung entscheidet am ...