Brisantes Cupduell: Als der Trainer von Red Bull Salzburg für den Erzrivalen Austria Salzburg kickte

Vor 18 Jahren stand Gerhard Struber für wenige Wochen bei der neuen Austria unter Vertrag. Knieprobleme verhinderten ein Pflichtspiel.

Mit 14 Jahren schaffte Gerhard Struber 1991 den Sprung von seinem Heimatverein Kuchl in den Nachwuchs von Austria Salzburg. Der damalige Jugendleiter Gerhard Stöger holte den Mittelfeldspieler in die Mozartstadt und begleitete ihn bis in die Kampfmannschaft. Bereits 1995 hatte Struber seinen ersten Einsatz in der Bundesliga-Mannschaft und etablierte sich im Profibereich. Mit 27 Jahren war 2004 die Profikarriere des Tennengauers nach einem glücklosen Jahr in Schwanenstadt beendet.

Rückkehr im Sommer 2008

Nach Stationen in Hallein, Friedburg und Leogang holte Stöger seinen ehemaligen Schützling im Sommer 2008 wieder zu den Violetten zurück. Die Austria wurde nach der Abspaltung von Red Bull Salzburg 2005 neu gegründet und war 2008 gerade in die 2. Landesliga Nord aufgestiegen. "Wir hatten immer losen Kontakt und ich wollte, dass er seine Karriere bei uns ausklingen lässt", erzählt Stöger, der damals als Sportlicher Leiter fungierte.

Knieprobleme verhinderten Pflichtspiele

Zu einem Pflichtspieleinsatz bei den Violetten kam es aber nicht. Nach wenigen Wochen musste Struber nach einigen Trainings und Testspielen wegen Knieproblemen seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Anstatt mit den Violetten in der 2. Landesliga Nord zu kicken, forcierte der jetzige Bullen-Coach seine Trainerkarriere und stieg als Co-Trainer im Nachwuchs von Red Bull Salzburg ein. An der Seitenlinie legte er einen steilen Aufstieg hin und ist nun in der Kampfmannschaft von Österreichs Serienmeister angekommen. Seinen ehemaligen Jugendleiter überrascht die steile Karriere nicht: "Er war immer ehrgeizig und hat sich super entwickelt. Ich freue mich für ihn", betont Stöger, der unter anderem auch den nunmehrigen Bayern-Sportdirektor Christoph Freund in den Austria-Nachwuchs geholt hatte.

Salzburg-Derby am Dienstag

Im Salzburg-Derby trifft Struber am Dienstag als Bullen-Cheftrainer nun auf Austria Salzburg. "Ich werde vor Ort sein. Es treffen zwei verschiedene Welten aufeinander, die beide ihre Berechtigung haben. Für Salzburg ist es ein tolles Spiel, das hoffentlich friedlich über die Bühne geht", sagt Stöger, der seine Tätigkeit bei der Austria 2016 beendet hat.