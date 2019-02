Bronze knapp verpasst, aber Buchinger ist am Weg zurück

Karate-Ass Alisa Buchinger fühlt sich "endlich wieder wie früher". Auch Stefan Pokorny schaffte es in Dubai ins kleine Finale.

Eine Woche vor dem großen Heimturnier in der Salzburgarena präsentieren sich Salzburgs Karatekämpfer in Topform. Alisa Buchinger und Stefan Pokorny zogen beim Premier-League-Turnier in Dubai ins kleine Finale ein. Zum Medaillengewinn reichte es für beide knapp nicht, den sparen sie sich offenbar für das Heimturnier auf.

Trotz der verlorenen Finalduelle waren Buchinger und Pokorny mit ihren Auftritten zufrieden. Die 26-jährige Ex-Weltmeisterin zeigte sich geradezu erleichtert. "Ich habe mich endlich wieder wie früher gefühlt", erklärte Buchinger, der die Rückkehr in ihre angestammte 68-kg-Klasse sichtbar gutgetan hat.

Die Salzburgerin schaltete auf dem Weg ins Halbfinale die Nummer zwei der Welt, Miroslava Kopunova, aus und nahm erfolgreich Revanche an der Italienerin Semerano, gegen die sie vor einer Woche in Paris noch verloren hatte. Im kleinen Finale unterlag sie (mit frisch gebrochener Nase) knapp mit 0:2.

Pokorny lag im Kampf um Bronze mehrfach in Führung, musste sich aber letztlich dem Iraner Mirazei mit 4:7 geschlagen geben. Für Luca Rettenbacher kam das Aus im Achtelfinale, Lora Ziller schied in Runde eins aus.

Quelle: SN