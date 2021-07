Bruderduell geplatzt, aber Rekord im Visier

Nach der Absage von Olympiaersatzmann Lukas Pertl peilt sein Bruder beim Trumer Triathlon den Landestitel an. Ironman Lange jagt den Rekord.

Der große Star des Trumer Triathlons kommt heuer aus Deutschland. Als zweifacher Ironman-Weltmeister (2017 und 2018) ist Patrick Lange am Sonntag (9 Uhr) auf der Mitteldistanz der große Gejagte. Der 34-Jährige startet zwar zum ersten Mal in Obertrum. Die Strecke und die Gegend sind ihm aber wohlbekannt, ist er doch bereits vor mehr als zwei Jahren der Liebe wegen nach Salzburg gezogen.

"Aber auch die Bedingungen sind hier einfach ideal. Ich habe hier eine tolle Trainingsgruppe, die mich immer wieder motiviert", erzählt Lange, der bei seiner Premiere in Obertrum gleich einen neuen Streckenrekord aufstellen will. Die aktuelle Bestmarke hält seit 2019 Lokalmatador Andreas Giglmayr mit 4:00:16,42 Stunden. "Das wird keineswegs leicht, denn wer hier gewinnt, ist ein vollkommener Triathlet. Vielleicht kann ich aber sogar die magische Vier-Stunden-Schallmauer knacken", meint Lange.

Salzburgs aktueller Toptriathlet Lukas Hollaus muss auf einen Start in Obertrum verzichten. Der Niedernsiller ist bereits am Donnerstag nach Tokio gereist, wo er sich auf seinen Olympiastart vorbereitet. Ursprünglich hätte auch Lukas Pertl mit im Flieger sitzen sollen. Als Ersatzmann für den Teambewerb wäre er dort aber vorerst in Quarantäne geschickt worden. "Am 27. Juli wird entschieden, ob ich noch nachreisen soll. Da würde ich dann eine Ausnahmegenehmigung bekommen", erläutert Pertl.

Den kurzfristig geplanten Start auf der Sprintdistanz in Obertrum (Samstag, 16.30 Uhr) musste er absagen. "Mich hat es leider gesundheitlich erwischt. Da ist es besser, ich verzichte, auch wenn das Duell mit meinem Bruder natürlich super gewesen wäre", verrät der 26-Jährige. Zwar ist auch Bruder Philip nach einer Magenverstimmung leicht geschwächt, er will aber unbedingt starten und sich den Landesmeistertitel sichern. "Mit dem Ausfall meines Bruders ist ja der schwerste Brocken nicht mehr dabei. Aber auch so wird es nicht einfach, den Titel zu holen", meint Philip Pertl.