Brugger will den WM-Schwung nach China mitnehmen

Salzburgerin hofft auch bei den World University Games auf exzellenten Teamspirit. Kolleginnen empfahlen ihr, die Spiele einfach zu genießen.

Eben erst stand Lilli Brugger noch bei der Fecht-WM in Mailand auf der Planche. Am Dienstag geht es für sie zum Saisonabschluss aber gleich weiter ins chinesische Chengdu zu den World University Games, wo sie Österreichs einzige Vertreterin im Florettbewerb sein wird.

"Ich freue mich schon sehr darauf. Alle, die schon einmal bei solchen Spielen mit dabei waren, haben gesagt, ich solle es einfach nur genießen. Das soll eine einzigartige Erfahrung sein, die nur mit Olympischen Spielen vergleichbar ist", erzählt Brugger. Die positiven Erfahrungsberichte erhielt sie aus ihrem Trainerfeld und auch von ihren Teamkolleginnen bei der WM in Mailand. "Die waren alle schon einmal dabei und haben davon geschwärmt. Nachdem die Spiele zwei Mal verschoben worden sind, darf ich das jetzt endlich auch erleben", sagt die 23-Jährige, die mit Österreichs Florett-Damen zum Abschluss der WM noch Platz 13 erfochten hat. "Wir sind im letzten Jahr echt zusammengewachsen und hatten einen super Teamspirit. Am Samstag haben wir dann noch gemeinsam das Herrenteam unterstützt, das uns am Vortag ebenfalls von Anfang bis Ende angefeuert hat", berichtet Brugger.

Auf Unterstützung aus dem eigenen Team hofft sie auch in China, obwohl sich neben ihr nur eine österreichische Degenfechterin und die Degenherren qualifiziert haben. Auf jeden Fall möchte sie Form und Schwung von der WM mitnehmen. "Im Einzel habe ich es ja erstmals in die Hauptrunde geschafft und damit mein Hauptziel erreicht. Zudem habe ich dort vor allem in der Vorrunde sehr gut gekämpft", betont Brugger. Mit dem Wettkampf in China hat sie sich noch nicht groß beschäftigt. "Aber wie ich bereits gehört habe, soll das Essen dort sehr gut sein."