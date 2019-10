"Bruno" für Lend-Torjäger

Mit 74 Toren stellte Melih Kirim in der Vorsaison einen neuen Salzburger Torrekord auf. Am Montag wurde er bei der Bruno-Gala als bester Amateurfußballer Österreichs ausgezeichnet.

Nicht nur Red Bull Salzburg räumte am Montag bei der 23. Bruno-Gala in Wien groß ab, sondern auch ein Salzburger Unterhauskicker. Melih Kirim, der in der vergangenen Saison mit 74 Toren für den SV Lend (2. Klasse Süd/West) einen neuen Salzburger Torrekord aufstellte, wurde zum besten Amateurfußballer der Saison 2019 gewählt. "Ein Highlight in meiner Karriere. So einen Abend erlebt man nur ein Mal im Leben", sagt Kirim, der auch am Tag nach der Verleihung noch beeindruckt war.

Vor rund einem Monat wurde der 25-jährige Installateur informiert, dass er beim Publikumsvoting auf Platz eins gelandet ist. "Für uns kam die Auszeichnung überraschend. Lend ist ein kleiner Ort. Es haben zwar alle Mitspieler und Freunde fleißig für Kirim gestimmt. Dass es sich ausgeht, hätten wir uns aber niemals gedacht", sagt Lend-Sektionsleiter Reinhard Rexeisen.

Mit einigen Mannschaftskollegen und seinem Vater trat Kirim, dessen Bruder Kenan beim Zweitligisten Amstetten unter Vertrag steht, die Reise nach Wien an und saß im Gartenbaukino mitten unter den bekanntesten Fußballprofis Österreichs. Nach dem offiziellen Teil gingen sich für die Abordnung aus der 1300-Seelen-Gemeinde im Pinzgau auch noch kurze Gespräche mit dem ehemaligen Salzburg-Trainer Marco Rose und Bullen-Verteidiger André Ramalho aus.

Die Bruno-Trophäe hat sofort nach der Rückkehr in die Heimat einen Ehrenplatz bekommen. "Sie steht im Wohnzimmer über dem Fernseher, damit ich sie jeden Tag sehe und ich mich an den sehr schönen Tag zurückerinnere", erläutert Kirim, der auch in der Hauptstadt immer wieder eine Frage gestellt bekam: "Warum spielst du nicht in einer höheren Liga?" Die Antwort kommt beim Goalgetter wie aus der Pistole geschossen: "In Lend spiele ich mit meinen Freunden Fußball und habe trotzdem noch genügend Zeit für die Familie. Ein Wechsel in eine höhere Liga kommt für mich nicht infrage."

Auf dem grünen Rasen gibt es für den Vater einer kleinen Tochter in dieser Saison nur ein Ziel: Die Rückkehr in die 1. Klasse Süd soll endlich realisiert werden. "Weil ich meinen eigenen Torrekord wohl nicht mehr werde brechen können."